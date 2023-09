I nipoti della tabaccaia uccisa: “Cara zia, festeggerai da lassù il tuo compleanno”. A breve l’autopsia

Avrebbe compiuto 72 anni oggi Franca Marasco, la titolare della tabaccheria in via Marchese De Rosa a Foggia assassinata la mattina del 28 agosto durante una rapina. “Ci sarebbe stato il conto alla rovescia. Ci sarebbe stato il coro di auguri. Ci sarebbe stato lo spegnimento delle candeline. Purtroppo, non ci sarà”, scrivono sui social i nipoti Miriam e Michele.

“L’unico pensiero che in questo giorno può darci forza è immaginarti lassù, a festeggiare questo compleanno circondata dall’amore e dall’affetto di quei parenti, amici e clienti che non ci sono più, tutti pronti a riabbracciarti a rincontrare il tuo sorriso, a scambiare due chiacchiere con te. Siamo certi che giustizia sarà fatta”. Intanto, in serata gli amici della donna assassinata hanno organizzato una messa che sarà celebrata in una parrocchia della città di Foggia.

Sul fronte investigativo, ad un mese quasi di distanza dal delitto, il 26 settembre la procura affiderà l’incarico di eseguire l’autopsia al medico legale, il professor Luigi Cipolloni dell’Università di Foggia e nella stessa giornata ci sarà anche l’affidamento dell’incarico per accertamenti tecnici irripetibili sull’arma del delitto, un coltello, indumenti e altro materiale utilizzato dal cittadino marocchino, ritenuto l’esecutore materiale del delitto, e dal complice, un cittadino della provincia di Foggia, arrestato alcuni giorni fa. Gli accertamenti saranno affidati ad un biologo e ad un dattiloscopista del reparto investigazioni scientifiche dell’Arma dei Carabinieri di Roma. Dopo l’autopsia ci sarà il nulla osta per celebrare i funerali. In città sarà lutto cittadino, come disposto dalla commissione straordinaria che guida il comune di Foggia. (Ansa).

