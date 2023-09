Simona Bordasco orgoglio foggiano. La giovane attrice approda sui grandi palcoscenici nazionali

“È con grande orgoglio che ci facciamo portavoce di un successo artistico di un’attrice nata e cresciuta a Foggia, nella piccola compagnia impertinente. Dopo aver frequentato la scuola di teatro della piccola compagnia impertinente, fino al 2020, Simona Bordasco è partita alla volta di Milano, attualmente frequenta il terzo anno del corso per attori alla Civica scuola di Teatro Paolo Grassi, dove si laureerà a novembre 2023″. Lo rende noto la Piccola Compagnia Impertinente di Foggia.

“Dal 21 ottobre al 2 novembre sarà in scena, in occasione del 50esimo anniversario, al Teatro Elfo Puccini, con lo spettacolo ‘Piccola Luce’, scritto da Gianluca Madaschi e diretto da Rachele Pesce. Ha partecipato al Premio Hystrio alla Vocazione 2023 e ha vinto il premio per giovani talenti, il Premio Hystrio ‘Ugo Ronfani’ 2023.

Il Premio Hystrio è nato nel 1989 da un’idea di Ugo Ronfani, fondatore e a lungo direttore della rivista Hystrio, il trimestrale di teatro e spettacolo più longevo e importante nel panorama teatrale italiano, che da allora lo promuove e organizza. Dopo 8 edizioni a Montegrotto Terme (Padova), nel 1997 il Premio Hystrio si trasferisce a Milano, assumendo la struttura di osservatorio privilegiato delle nuove generazioni di artisti della scena. Il Premio corre da sempre su un doppio binario, rivolgendosi soprattutto alle giovani generazioni di artisti, ma anche ai grandi nomi della scena italiana, secondo lo spirito di creare una staffetta fra generazioni di artisti, fra chi aspira a intraprendere la carriera del palcoscenico e chi ha già ottenuto importanti risultati.

Negli anni, il Premio Hystrio si è ampliato introducendo, oltre al concorso per giovani attori (Premio Hystrio alla Vocazione), nuove sezioni di concorso (Premio Hystrio-Occhi di Scena per fotografi under 35 e Premio Hystrio-Scritture di Scena per autori under 35), aumentando i momenti spettacolari e di incontro con il pubblico e creando sempre nuove occasioni di visibilità e di sinergie professionali per i partecipanti”.

“Per noi che lavoriamo costantemente sul territorio, queste notizie sono il premio per non aver mai mollato nel credere nella qualità che la città, attraverso lo studio e la dedizione di alcuni allievi, è in grado di esprimere attraverso i propri talenti”. Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico piccola compagnia impertinente.