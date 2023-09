Samele in pedana, D’Armiento e la foggiana Olympia tra gli organizzatori del 1° Torneo di Scherma “Città di Biella”

Fattivamente protagonisti di un evento importante, ben riuscito e, soprattutto replicabile. E poco importa se la manifestazione in questione si sia svolta a centinaia di chilometri da Foggia. C’è anche tanta Olympia nel concept e nella operativa organizzazione del 1° Torneo di Scherma “Città di Biella”, che si è svolto in Piemonte sabato 16 settembre.

Alla fine, per la cronaca, il “quadrangolare” (perché questa era la singolare formula scelta), lo ha portato a casa Michele Gallo, primo classificato in un quartetto iridato completato da Gigi Samele, Luca Curatoli ed Enrico Berrè. I nomi di questi ultimi tre sciabolatori, rimandano oltre che ad una certa foggianità, anche e soprattutto ai dolci ricordi dell’ultima edizione dei giochi olimpici.

La manifestazione nasce dalla voglia di cogliere l’occasione di promuovere ulteriormente il movimento schermistico nazionale. E proprio Francesco D’Armiento (uno dei soci fondatori di Olympia, da sempre in prima linea nella nostra città per la cultura e la pratica schermistica) con il concittadino Luigi Samele sono stati protagonisti nella fase di concepimento dell’evento. Una chiacchierata con il giornalista sportivo di fama nazionale Alessandro Alciato (Prime tv) ha incentivato il suo impegno in prima linea in sede organizzativa. La disponibilità della locale società Pietro Micca, della Fondazione Fila Museum, col supporto delle istituzioni locali hanno garantito la riuscita dell’evento promozionale.

L’auspicio è quello di aver creato un format replicabile. Di aver inaugurato un filone esportabile in altre realtà territoriali. Con la società Olympia in prima linea e pronta a dare continuità alla politica di promozione della pratica sportiva schermistica in tutto il Paese.