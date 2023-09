Il jazz contemporaneo made in Foggia. Ecco “Lead”, l’imperdibile viaggio musicale del Creature Quartet

Un viaggio intenso nell’affascinante mondo del jazz contemporaneo, un’esperienza sonora che cattura l’essenza stessa della musica. Questo e molto altro è “Lead”, il primo lavoro discografico del Creature Quartet, talentuoso gruppo musicale del foggiano.

Registrato presso i Clab Studios, l’album – prodotto da Angelo De Cosimo per l’etichetta “Fedora Musica” – guida gli appassionati alla scoperta dell’anima stessa del Jazz attraverso otto brani inediti.

Con il manfredoniano Antonio Pio La Marca al sax alto e i foggiani Michele Emanuele Pio Surgo al pianoforte, Enrico Pio Pentrella al basso elettrico e Giuseppe Fortinelli alla batteria, il quartetto ha creato un percorso musicale che attraversa e supera la soglia dell’immaginazione.

L’ardore del sax alto di Antonio Pio La Marca permea ogni brano, portando una profondità emotiva unica. La sua capacità di comunicare attraverso le note è affascinante, catturando l’ascoltatore e portandolo in un mondo di melodie e improvvisazioni coinvolgenti. Il pianoforte di Michele Emanuele Pio Surgo è, invece, il cuore armonico di “Lead”: le sue sfumature musicali abbracciano una vasta gamma di emozioni, creando trame sonore che sorprendono e affascinano. La sua padronanza dello strumento è evidente in ogni nota. C’è poi il basso elettrico di Enrico Pio Pentrella che aggiunge profondità e groove all’album. La sua presenza ritmica è il fondamento su cui il quartetto costruisce le sue avventure musicali, fornendo un’ancora solida per le improvvisazioni e le esplorazioni sonore. Per il ritmo e l’energia “Lead” si nutre della batteria di Giuseppe Fortinelli: le sue abilità percussive sono un elemento chiave nel plasmare il carattere unico di ogni brano, offrendo dinamismo e fluidità all’esperienza complessiva dell’album.

Ecco perché “Lead” è un’opera che sfida i confini del jazz tradizionale, esplorando nuove direzioni musicali e trasmettendo emozioni profonde, attraverso le sue composizioni originali e le improvvisazioni coinvolgenti. Connubio di maestria tecnica e passione musicale, l’album – disponibile in esclusiva su Spotify e su tutti i digital Store – è un’aggiunta imprescindibile alla raccolta di ogni appassionato di jazz.