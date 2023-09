Troia nella rete dei Comuni sostenibili. “Al lavoro per migliorare la qualità della vita della comunità”

Dopo Deliceto, Lesina e Monte Sant’Angelo anche la città di Troia entra a far parte del novero della Rete dei Comuni Sostenibili, l’associazione nazionale senza scopo di lucro che promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni. La cerimonia, con la consegna della targa, si è svolta nel corso dell’evento Troia città d’arte-città sostenibile all’interno del nuovo e splendido auditorium intitolato al grande storico Jean-Marie Martin.

L’evento ha ospitato due workshop sui temi della sostenibilità; una tavola rotonda dedicata alla costruzione di nuovi modelli di sviluppo delle aree urbane e rurali pianificati secondo il concetto di smart landscape. Poi il workshop dedicato ai beni culturali.

“La sostenibilità è al centro dell’agenda politica dell’amministrazione che mi onoro di guidare dal 2014. Il riconoscimento che riceviamo oggi è la conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta che ci permetterà di raggiungere gli obiettivi previsti da Agenda 2030 – commenta il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri –. Abbiamo lavorato e lavoriamo per migliorare la qualità della vita della comunità troiana sviluppando e attuando progetti che hanno un impatto immediato e diretto sul territorio: dall’incremento degli spazi verdi e di nuove strutture sportive al potenziamento della raccolta differenziata, oggi al 75%; dalla diminuzione dei consumi energetici con interventi di efficientamento delle scuole pubbliche alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio, fino all’avvio dei lavori di bonifica della grande discarica di rifiuti tossici e pericolosi di Giardinetto. Il fine è rendere sostenibile questo nostro meraviglioso territorio. Oggi Troia entra a far parte dei Comuni Sostenibili, un traguardo ed un nuovo inizio, per noi importantissimo. Perché crediamo che la sostenibilità sia un diritto come la bellezza. Ringrazio la Rete dei Comuni Sostenibili e l’associazione Per il meglio della Puglia per l’attenzione dedicata alla nostra candidatura. Sappiamo che ci guideranno nell’applicazione delle buone pratiche che permetteranno lo sviluppo di politiche attente alla sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica”.

Ai nostri microfoni anche il presidente dell’associazione “Per il Meglio della Puglia” Piero Gambale, e il direttore della Rete dei Comuni Sostenibili, Giovanni Costoli che hanno illustrato i vantaggi di far parte di questo contesto.