5 stelle galvanizzati per la candidatura di Episcopo. “La nostra città ha bisogno di lei”

Entusiasmo tra i 5 stelle foggiani per la candidatura a sindaca di Maria Aida Episcopo, indicata dai pentastellati per il campo largo progressista insieme a Pd e altre forze politiche. “Con entusiasmo sono qui a ufficializzare la candidatura di una donna straordinaria – dichiara l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone -, una dirigente scolastica particolarmente apprezzata, da sempre impegnata nel sindacato e nel sociale, professionista valida e persona sensibile, che guiderà la coalizione di centrosinistra per il riscatto e la rinascita di Foggia. La mia città, la nostra città ha bisogno di lei e di ognuno di noi ora, per riprendere una strada di legalità e di cambiamento che possa fare tornare ogni cittadino a sentirsi orgoglioso di vivere a Foggia. Il commissariamento dell’amministrazione Landella per infiltrazioni mafiose, infatti, ha rappresentato il punto più basso della storia della nostra città, un punto di non ritorno per la politica e per ognuno di noi. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre operato e continuerà ad operare in netta e marcata discontinuità con persone, metodi e mentalità letali per la nostra comunità, e la scelta del candidato sindaco è stata la naturale conseguenza di valori e principi non derogabili, che devono tradursi in un’amministrazione a servizio e non contro i cittadini”.

Poi conclude: “Siamo quindi pronti per questa importantissima sfida accanto a lei e ai nostri alleati ad archiviare definitivamente una stagione dolorosa e disastrosa, perché Foggia merita un nuovo futuro, un futuro a testa alta. E ora tocca a noi, ad ognuno di noi, impegnarsi in una campagna elettorale che sarà breve, ma intensa e che speriamo possa eleggere la prima donna sindaca di Foggia: Maria Aida Episcopo”.

L’europarlamentare Mario Furore: “Oggi ho trovato nel mio album personale questa foto di alcuni mesi fa scattata insieme a Maria Aida Episcopo, che oggi è stata ufficialmente indicata da una coalizione larga di campo progressista come la candidata sindaco per Foggia. In questo abbraccio spontaneo e carico di affetto né io né lei avremmo potuto immaginare quello che sarebbe potuto accadere, anche se il M5S ha da subito creduto nella sua figura, indicandola con grande senso di responsabilità come guida al tavolo di coalizione. Maria Aida è una espressione alta, forte e istituzionale, già dirigente dell’ufficio scolastico provinciale. Il suo nome ha trovato un vasto consenso, capace di travalicare gli steccati di partito. Con la forza delle idee di chi come noi ha solo a cuore le sorti di Foggia, era doveroso e importante investire su una personalità di così alto spessore, proveniente dal mondo della scuola e della formazione”.

Secondo Furore “in un momento storico e sociale di grande emergenza per la nostra città, nel quale come politica abbiamo prima di tutto il compito di risalire la china e di ricostruire il nostro tessuto dalle macerie morali e materiali, sono orgoglioso di questa scelta messa in campo. La speranza che nutro in queste ore è un sentimento che spero di poter trasmettere in questi mesi di campagna elettorale per il MoVimento 5 Stelle, per Maria Aida e per la coalizione. Sarà un mese e mezzo che affronterò a testa alta e con il sorriso, lontano da beghe personali che conducono solamente ad una divisione in città, in un momento in cui peraltro la nostra comunità chiede tutt’altro, tra soluzioni concrete e voglia di riscatto. Metteremo in campo nei prossimi giorni una lista M5S all’altezza di questa sfida, unitamente ai miei colleghi Rosa, Marco, e Giorgio. Ringrazio il coordinatore regionale Leonardo Donno, gli attivisti foggiani per la compattezza e la forte motivazione mostrata intorno alla candidatura, e soprattutto il presidente Giuseppe Conte, guida costante e nostra forza anche in questa campagna elettorale. E ora dritti verso la meta per Marida. Perché diventi la prima sindaca della nostra città e una guida capace, caparbia e solare per tutti noi foggiani perbene che amiamo Foggia”.