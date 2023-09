Comunali di fine ottobre, D’Attis: “Continueremo a lavorare con Di Mauro sindaco di Foggia”

“Ogni forma di aggressione ai valori dello Stato ci vede fermi, rigorosi e determinati oppositori e Raffaele Di Mauro, candidato del centrodestra a sindaco di Foggia, è da sempre al nostro fianco con impegno per tenere alta la bandiera della legalità in Capitanata. Di Mauro è indiscutibilmente una persona perbene e le insinuazioni di queste ore sono offensive e lontane da ogni linguaggio di verità. Continueremo a lavorare con Di Mauro sindaco di Foggia con ancora più decisione per accrescere la sicurezza dei cittadini, contrastando il fenomeno mafioso e facendo sentire la presenza dello Stato nel territorio”. Lo riporta una nota del commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis. (In foto, D’Attis e Tajani)