Vieste, venerdì arriva il teatro per bambini con “mettici il cuore”

Approda a Vieste lo spettacolo teatrale “Mettici il cuore”, un divertente e poetico spettacolo stile varietà di teatro di figura.Un evento organizzato nell’ambito della stagione culturale di Vieste dal Puglia Teatro Festival e da Nina Theatre. L’attrice, con dolcezza e un pizzico di timidezza, darà vita a pupazzi e oggetti trasformandoli in personaggi dolci e simpatici. Uno spettacolo che vuole arrivare al cuore dello spettatore portandolo a sorridere e sognare alla semplicità delle piccole cose, ad emozionarsi e a riflettere davanti alla semplicità delle piccole cose. L’appuntamento è per venerdì 18 agosto a partire dalle ore 19 presso il parco giochi di via Guglielmo Marconi, con ingresso gratuito.