I quattro volti del Pd per rilanciare Foggia. Potenziali sindaci Cavaliere, Episcopo, Montanino e Salvatori

Sono quattro i nomi dei potenziali candidati sindaco fatti dal Pd nelle ultime ore: Pippo Cavaliere, Maria Aida Tatiana Episcopo, Antonio Montanino e Marcello Salvatori.

“Cavaliere, già candidato sindaco nel 2019 – ricorda il Pd -, ha guidato l’opposizione al centrodestra che ha portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Foggia ed è da sempre impegnato sui temi della legalità”. Il presidente onorario della Fondazione Antiusura “Buon Samaritano” si focalizzò in particolare sul caso degli alloggi popolari destinati a famiglie di boss e affiliati alla mafia foggiana. Una delle vicende finite nella lunga relazione di scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata. Molte di quelle abitazioni sono state poi sgomberate.

“Episcopo, che guida con successo l’ufficio scolastico provinciale ed è impegnata nel sociale – scrive il Pd -, è stata assessore tecnico all’istruzione della Giunta Mongelli dal 2012 al 2014, può contribuire alla rinascita di Foggia sotto il profilo socio-culturale”. L’attuale provveditora è il nome fatto dal Movimento 5 Stelle per il campo largo tra pentastellati e dem e, al momento, sarebbe in pole per la candidatura. Si tratterebbe del primo sindaco donna nella storia di Foggia.

“Montanino, stimato commercialista, vanta una lunga esperienza amministrativa quale sindaco di Deliceto per due mandati e assessore provinciale”, sottolinea il Pd relativamente al professionista che per anni è stato uno dei politici di punta a Palazzo Dogana.

Infine, Salvatori, definito dai dem “un lungimirante imprenditore nel settore energetico, turistico, vitivinicolo, che tanto ha investito a Foggia e che può contribuire a fornire una nuova visione di sviluppo ecosostenibile della nostra città”. Salvatori ha di recente ricevuto il sostegno delle associazioni ambientaliste locali.

“Sono quattro i nomi su cui siamo concentrati – spiega Pierpaolo D’Arienzo, segretario provinciale di Foggia del Partito Democratico -. Sin dalla preparazione delle provinciali di otto mesi fa siamo concentrati a lavorare ad una coalizione ampia, che speriamo possiamo ancora allargare, basata già sulla comune esperienza positiva che governa la Regione Puglia e la Provincia di Foggia” – aggiunge d’Arienzo.

“Credo che il dato più importante sia il fatto che, rispetto a qualche settimana fa, oggi si stia valutando una rosa di nomi, tutti qualificati, da proporre alla città di Foggia”. Così il segretario cittadino del Partito Democratico Pd Foggia, Davide Emanuele, sulle risultanze del tavolo della coalizione di centrosinistra svoltosi qualche giorno fa.