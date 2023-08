Nasce “Foggia Solidale”. I promotori: “Città diventi grande comunità. Nessuno rimanga indietro”

Nasce “Foggia Solidale”. Si tratta di “un gruppo di persone inserite nel mondo del Volontariato e del Terzo Settore con lo scopo di mettere al centro la persona e suoi bisogni e creare una città solidale attraverso un progetto che vede nelle Politiche Sociali il nucleo centrale del proprio intervento”. Il comitato promotore di Foggia Solidale è composto da Walter Mancini, Antonio Placentico, Antonio Scopelliti, Giovanni Totta e Lelio Pagliara.

“La necessità di una democrazia partecipativa è alla base della sua azione in un momento in cui la città si appresta a rinnovare i propri organi istituzionali – proseguono -. Il comitato fa appello a tutti i cittadini e al mondo del volontariato ad accogliere questo invito per dare centralità a questa realtà a volte strumentalizzata dalla politica.

Il comitato sostiene che il cambiamento parte dalle persone e che questo può avvenire coinvolgendo la parte buona di questa città, quella più autentica sempre impegnata ad aiutare il prossimo. Bisogna ripensare alla città come una grande Comunità dove nessuno rimanga indietro e dove si creino le condizioni per una solidarietà condivisa.

Nello specifico crediamo che bisogna intervenire sulle Politiche familiari, sull’integrazione dei disabili e dei migranti, sulla valorizzazione degli anziani e dei giovani e su tutto ciò che è alla base delle disuguaglianze anche attraverso un progetto sulle povertà”.

Il comitato promotore fa sapere che “Foggia Solidale” è aperta al confronto con tutte le forze politiche che vogliano fare proprie le istanze di questo manifesto.