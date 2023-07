Intelligenza artificiale, banche locali al bivio: “Rapporto con le persone sempre decisivo”

In un contesto macro economico a livello globale segnato da incertezza e volatilità (elevata inflazione e tassi in aumento) emerge con forza il ruolo delle banche locali, sempre più vicine alle famiglie e alle PMI, alle prese con le nuove sfide del settore, tra tradizione e innovazione, tra canale fisico e canale online, tra presidio del territorio (rapporto quasi personale con il cliente) e offerta tecnologica avanzata (banca online).

Cosa stanno possono fare le banche per affrontare la complessità del contesto? Quali opportunità si possono cogliere anche in chiave di progresso tecnologico e attenzione ai fattori ESG? Non è forse necessario puntare sulle competenze specifiche e sul ruolo tradizionale della banca di prossimità, spingendo su consulenza ed educazione finanziaria? È questa la funzione sociale che gli istituti di credito dovrebbero assolvere per contribuire fattivamente allo sviluppo inclusivo e sostenibile della comunità? Tutti temi affrontati a Vieste nell’ambito di un incontro pubblico al quale hanno preso parte



La conduttrice e autrice televisiva italiana Monica Setta insieme a Giorgio Fracalossi, Presidente del Gruppo Cassa Centrale e a Gimede Gigante, Docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’SDA Bocconi, e il presidente della BCC di San Marzano, Emanuele di Palma.

In chiusura l’intervento di un testimonial internazionale del credito locale: Ronn Moss, star della più celebre soap opera americana al mondo e oggi produttore californiano che ha scelto di investire e trascorrere le sue estati nella ‘Beautiful’ Puglia.