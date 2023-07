Ancora mistero sulla nave ‘fantasma’ Manfredonia-Tremiti. Blue Navy Ferries tagliata fuori

I giorni passano, l’estate pure, e il collegamento tra Manfredonia e le Isole Tremiti resta ancora un mistero. La Blue Navy Ferries, la compagnia navale che si era aggiudicata la gara non si è presentata nel porto di Manfredonia nei giorni prestabiliti, accusando la Provincia di Foggia inadermpiente. Secca la replica del presidente Giuseppe Nobiletti.

“La Provincia non è affatto inadempiente. Abbiamo aggiudicato la gara in maniera regolare, e il vettore doveva iniziare il servizio già da alcuni giorni. Ad oggi nulla, tant’è che lo abbiamo diffidato. La Provincia non ha fatto altro che procedere per legge, aggiudicando il servizio alla seconda società che nei prossimi giorni avvierà la tratta Manfredonia-Tremiti. Se il titolare dell’impresa che abbiamo fatto fuori per inadempienza è convinto di avere ragione, è libero di fare quello che vuole nei nostri confronti. Noi abbiamo la coscienza pulita e non temiamo nessuna azione giudiziaria, anzi la faremo noi nei loro confronti perchè questi signori hanno solo creato un danno, visto che il collegamento doveva iniziare già da un po di tempo. Sono sconcertato di come sono andate le cose: una società che partecipa alla gara e poi non è in grado di espletare il servizio perchè non ha navi. Le comiche. Chiederemo i danni a questa società”.