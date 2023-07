“Estate sicura”, parte il piano emergenza caldo con Il Cuore Foggia. Interventi domiciliari per gli anziani

Si chiama “progetto Welfare per l’emergenza caldo 2023” ed è la nuova iniziativa pensata dall’associazione Il Cuore Foggia. A causa delle alte temperature raggiunte in questi giorni, si è messa in moto ancora una volta la macchina della solidarietà per realizzare, grazie al ramo di protezione civile, un piano di aiuto e supporto agli anziani nel periodo in cui il caldo li rende più vulnerabili, sia per gli effetti che l’afa ha sulla salute, sia per l’indebolirsi delle reti familiari e di vicinato nel periodo in cui molte persone vanno in vacanza.

“Il Piano – sostiene Jole Figurella, presidente dei clowndottori – ha l’obiettivo di creare una rete di supporto per aiutare gli anziani in particolari condizioni di disagio socio-economico e ambientale e di sostenerli nel quotidiano, non lasciandoli soli”.

Il progetto prevede l’attivazione di alcuni interventi domiciliari in favore di anziani ultrasessantacinquenni residenti a Foggia, nonché di persone con fragilità sociale e sole, in modo tale che possano ricevere assistenza anche per la spesa a domicilio e la consegna di medicinali. È stato attivato, inoltre, il numero “Servizio Emergenza Caldo” 329.7241557, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

Questo servizio, che assolve la funzione di sentinella telefonica durante il periodo estivo, potenzia ulteriormente le proprie azioni: ascolta, orienta, fornisce informazioni, accoglie richieste di aiuto.

“L’associazione – continua Jole Figurella – si impegna in queste settimane in particolare per i numerosi anziani e persone fragili che, soprattutto nei mesi estivi, non hanno una rete familiare di supporto. I volontari sono a disposizione per consigli utili ad evitare i malesseri e a contrastare il caldo: si raccomanda di non restare soli, di tenere a portata di mano i numeri telefonici dei propri cari e di chiamare il medico in caso di malessere. E ancora, è consigliabile evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere almeno un litro e mezzo di liquidi al giorno e consumare molta frutta e verdura, tutte buone pratiche che possono aiutare i più fragili a non cadere vittime del caldo in queste ore così difficili”.