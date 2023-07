Festa d’estate per l’Ordine dei commercialisti del Foggiano. Giuramento nuovi iscritti e premi alla carriera

La splendida cornice di Villa Bautier a Cerignola in contrada Quarto, ha ospitato la Festa d’Estate dei Commercialisti della Provincia di Foggia, con circa 300 presenze, durante la quale i nuovi iscritti all’Ordine hanno giurato dinanzi ai propri colleghi ricevendo da parte del presidente Pippo Senerchia, la pergamena del giuramento, il gagliardetto dell’Ordine ed il distintivo dei Commercialisti.

Nella stessa serata, i commercialisti che hanno maturato i 25 e 30 anni di iscrizione all’Albo, hanno ricevuto la medaglia celebrativa e la lettera di auguri del Consiglio Nazionale a firma del presidente Elbano De Nuccio, e vi è stata la consegna della targa del Decano dell’Ordine.

Una grande festa che ha visto anche la premiazione dei Commercialisti che hanno ben rappresentato l’Ordine locale nel Torneo Nazionale di Calcio di categoria e la premiazione dei Commercialisti che hanno partecipato al Terzo Torneo di Tennis Odcec Foggia, con la consegna di coppe, riconoscimenti e l’omaggio prodotti biologici locali.

La giornata molto ben articolata, è iniziata con una tavola rotonda, moderata da Micky De Finis, dal titolo “Collaborazione tra gli Ordini per l’inserimento e crescita dei giovani nella professione”, con la presenza dei presidenti dei 4 Ordini locali, contigui per attività professionale: Pippo Senerchia per l’Ordine dei Dottori Commercialisti, Massimiliano Fabozzi per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Antonio Stango per il Collegio Notarile e Gianluca Ursitti per l’Ordine Forense. I lavori sono stati aperti dai saluti del presidente del CNDCEC Elbano De Nuccio, dai saluti e dall’intervento del sindaco di Cerignola Francesco Bonito, che ha preso in esame, in qualità di ex magistrato e parlamentare in Commissione Giustizia, il cambiamento ed i nuovi scenari della professione.

Importante l’intervento del prorettore Michele Milone dell’Università di Foggia che ha ricordato la costante collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti ed in chiusura, l’intervento di Damiano Gelsomino, presidente della Camera di Commercio di Foggia, che ha rimarcato l’apporto delle professioni al sistema produttivo locale e nazionale. A seguire vi è stata la presentazione, alla presenza dell’autore Giorgio Sganga, figura di primo piano e memoria storica dei commercialisti, del libro “Una Storia italiana”, l’esempio dei Commercialisti, il coraggio dell’Unità – dove, con l’ausilio del professore Mario Cardillo, ha ripercorso la storia della professione ed ha richiamato ai valori dell’unione e della collaborazione tra gli iscritti.

Al termine dei due eventi formativi, la serata è proseguita con lo spettacolo di Umberto Sardella e Antonella Genga i due attori comici di Mudù, trasmissione di Telenorba.

Poi la cena di gala a bordo piscina, accompagnata da archi ed intervallata da musica miscelata dal deejay.

Infine il tocco dolce di fine serata con il taglio della grande torta celebrativa da parte dei consiglieri e del presidente che ha concluso entusiasta la serata con un commento rivolto ai suoi consiglieri “siamo una bella squadra” e poi l’appello al resto dei colleghi commercialisti: “Siate sempre vicini al Vostro Ordine e dateci forza con la vostra presenza e collaborazione”.