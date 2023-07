La pizza più buona di Peschici nella “50 Top Pizza”. La maestria di Vecera porta in cima i sapori nostrani

(a cura di Angelica D’Andola) Peschici, la splendida cittadina della costa pugliese che si affaccia su una rupe a picco sul mare, spazia nelle classifiche di Top Pizza. Oltre al suo paesaggio mozzafiato e l’acqua cristallina gode anche del piatto più amato dagli italiani anzi, un piatto riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio mondiale dell’umanità”: la pizza. Un’esplosione di sapori con prodotti della terra e tanta creatività. È proprio così che il pizzaiolo del borgo sul mare, Nicola Vecera ha conquistato gli ispettori di 50 Top Pizza, la rivista on-line che ogni anno valuta le migliori pizzerie italiane e del mondo in base a criteri di squisitezza, digeribilità e qualità dei prodotti usati.

Fondamentale anche la qualificazione del personale, la pulizia e il design del locale; altro elemento resta l’accoglienza del consumatore e infine il beverage che deve rispettare le produzioni locali. Un mix di fattori che hanno taggato il successo del titolare del Piccadilly, il locale che gode di 48 posti nel dehor esterno ubicato nella magnifica cornice del paese. L’amore e la passione del maestro Vecera per il suo lavoro ha portato in vetta il sapore della pizza pugliese, rievocando le origini che abbelliscono genuinamente e con un tocco colorato, il disco di pasta o meglio il piatto sacro a km zero, dalla salicornia, al caciocavallo podolico, dal capocollo locale alla rucola di Vignanotica, fino al polpo pescato dai trabucchi sul mare e poi le sue pizze alla vampa di origine garganica. Un sapore tutto unico che non ha rivali.

Dopo anni di esperienza e impegno nel settore, il maestro garganico può vantare i suoi successi con gli abitanti e turisti che visitano ogni anno, soprattutto durante l’estate, l’incantevole e suggestiva perla del Gargano.