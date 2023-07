Omicidio a Mattinata, freddato un giovane con colpi d’arma da fuoco. Indagini in corso dei carabinieri

È successo nella zona di Monte Sacro. La vittima – Bartolo Lapomarda – è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il 28enne era noto agli inquirenti