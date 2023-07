Agricoltori in marcia a Foggia, capitale del grano duro italiano. “Temiamo l’aumento incontrollato dell’import”

Nel giorno in cui la Commissione della Borsa Merci presso la Camera di Commercio di Foggia fa registrare una forte impennata del prezzo del grano duro, passato da 32 a 37 euro, i cerealicoltori aderenti a CIA-Agricoltori Italiani, provenienti da tutta la Puglia e anche dalla Basilicata, si sono dati appuntamento a Foggia per una grande manifestazione regionale in difesa del valore del grano duro italiano e a tutela dei consumatori della filiera grano-pasta.

“Da mesi stiamo conducendo una campagna sugli squilibri nella catena del valore che penalizzano la cerealicoltura pugliese e ne mettono seriamente a rischio il presente e il futuro”, dichiara Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani. “Foggia è la capitale del grano duro italiano e, assieme alla Capitanata, anche l’area metropolitana di Bari e la provincia della BAT esprimono numeri importanti in termini di superfici coltivate, quantitativi prodotti, qualità del cereale più nobile, aziende agricole, centri di ricerca, lavoratrici e lavoratori impegnati in tutte le fasi di coltivazione e raccolta”.

“Non contestiamo la necessità di importare una quota di grano dall’estero per coprire parte del fabbisogno industriale – aggiunge Sicolo – ma temiamo che quella quota si avvii a essere maggioritaria e che l’aumento incontrollato delle importazioni porti alle estreme conseguenze una dinamica già in atto: la riduzione progressiva della produzione di grano italiano, la chiusura di centinaia di aziende cerealicole e la perdita di migliaia di posti di lavoro. Per non parlare delle questioni attinenti alla sicurezza e alla salubrità degli alimenti. Il grano foggiano è il miglior grano del mondo, ma in Puglia arriva di tutto e il Governo nazionale non può fare finta di niente. Deve attuare regole importanti, ad iniziare dalla istituzione del Granaio Italia. Al ministro Lollobrigida chiediamo che ci spieghi cosa è la sovranità alimentare, hanno cambiato nome al ministero ma le politiche da attuare per promuovere e valorizzare i nostri prodotti dove sono? La pasta che ci mangiamo in Puglia, non penso sia fatta con farina di grano prodotto a Foggia. Nei porti pugliesi continuano ad arrivare navi cariche di grano estero. Chiediamo più controlli con Guardia di Finanza e Autorità sanitaria portuale. Abbiamo dubbi sulle analisi che vengono effettuate”.

Con i vertici regionali e provinciali di CIA – Agricoltori Italiani, anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia. “Oggi a Foggia per continuare a stare dalla parte dei cerealicoltori pugliesi. Stiamo lavorando sui controlli, siamo l’unica regione che ha mandato indietro una nave di grano non ritenuto idoneo”.

