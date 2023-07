Agricoltura sociale, servizi ed interventi possibili al centro di un incontro a Castelluccio Valmaggiore

“Multifunzionalità in agricoltura: servizi ed interventi di agricoltura sociale”. È questo il tema dell’interessante convegno organizzato l’11 luglio scorso presso Palazzo di Città a Castelluccio Valmaggiore.

Dopo i saluti del sindaco Pasquale Marchese e di Pasquale de Vita, presidente del Gal Meridaunia, sono intervenuti Pasquale Solazzo, dirigente del servizio territoriale di Foggia della Regione Puglia su “La normativa regionale sulla multifunzionalità e l’agricoltura sociale”; Carlo Cosentino, di Unibas – Safe Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali su “Agricoltura sociale una possibile opportunità per le aree rurali: le Ovaiole e altre buone prassi”; Assunta di Matteo, vicepresidente Nazionale “Rete Fattorie Sociali” su “I servizi innovativi nelle fattorie sociali: alcuni esempi” e Giuseppe Campanaro, direttore Confagricoltura Foggia su “Il ruolo delle organizzazioni nella promozione della multifunzionalità e delle fattorie sociali”.

L’iniziativa ha rappresentato una delle tappe del Road Show che Rete Fattorie Sociali sta organizzando nei Comuni del territorio dei Monti Dauni nell’ambito del “Candela Social Hub”, finanziato dal Gal Meridaunia – Azione 2.3 – Intervento 2.3.1 Psr Puglia 2014/2020 – per presentare e discutere le opportunità connesse all’Agricoltura Sociale.

“Questi interventi – ha sottolineato il primo cittadino di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese – rappresentano un’importante opportunità economica e un utile strumento di riabilitazione e inclusione. Il convegno che abbiamo ospitato a Palazzo di Città ha ben illustrato la sinergia virtuosa che si può attivare tra obiettivi economici e responsabilità sociale in agricoltura. Ringrazio, a nome di tutta l’amministrazione, il Gal Meridaunia e tutti gli illustri relatori intervenuti per il lavoro che stanno svolgendo per centrare questi importanti obiettivi”.