San Severo, corsi gratuiti di accompagnamento alla nascita per i genitori

Tecnicamente si chiama “Corso di Accompagnamento alla Nascita”. In realtà è un vero e proprio percorso formativo per una genitorialità consapevole sia della mamma che del papà. Il corso, completamente gratuito, è organizzato periodicamente dall’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Maselli Mascia” di San Severo diretta da Antonio Lacerenza.

Le attività hanno lo scopo di promuovere la salute e il benessere globale della donna e del neonato con il coinvolgimento attivo del futuro papà.

“Il Corso – spiega Lacerenza – accompagna le future mamme e i futuri papà verso una genitorialità consapevole. Non è un corso che spiega come nascono i bambini o come partoriscono le donne, ma un percorso che permette di conoscere le proprie capacità e potenzialità, così da poter affrontare le paure e il dolore del travaglio e del parto, accogliere con serenità l’inizio di una nuova vita”.

Dieci gli incontri complessivi, finalizzati a favorire la consapevolezza della donna e della coppia, all’interno di un percorso di crescita personale che avvii entrambi alla piena acquisizione del nuovo ruolo genitoriale.

Le donne, suddivise in gruppi a seconda dell’epoca gestazionale e accolte dall’equipe di ostetriche e ostetrici, iniziano il loro percorso con una visita all’unità operativa per familiarizzare con i luoghi e il personale sanitario.

Come praticare la ginnastica perineale o gestire la respirazione, quando iniziare la cardiotocografia, come riconoscere i segni premonitori del travaglio per decidere quando andare in ospedale evitando ricoveri anticipati, sono alcuni degli argomenti affrontati durante gli incontri.

E, ancora, le forme alternative all’epidurale, l’importanza del latte materno, il puerperio, il post parto, la riabilitazione perineale, la tecnica dello skin to skin (contatto pelle a pelle) del neonato con entrambi i genitori.

Uno degli incontri, in particolare, è dedicato alla coppia e prevede la partecipazione del partner per valorizzarne il ruolo e la presenza attiva, prima durante e dopo il parto.

Come accedere al servizio

Gli incontri si svolgono a partire dal terzo trimestre di gravidanza e sono totalmente gratuiti.

Al servizio si accede previa richiesta del medico di medicina generale (con il quesito diagnostico “Training prenatale”).

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria contattando il numero 0882.200205 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, o tramite e-mail: [email protected].