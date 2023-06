Esami di maturità nel Foggiano, tra i banchi anche un sindaco. “Ragazzi stagionati ma con tanta passione”

Per il sindaco di Stornara, Roberto Nigro oggi è una giornata decisamente speciale. Alle 7:30, con netto anticipo, era già a scuola, presso l’istituto Einaudi di Foggia, per sostenere la prima prova degli esami di maturità. A 49 anni. “Questo per me sarebbe il secondo diploma dopo quello da ragioniere. La mia passione per la cucina mi ha spinto ad iscrivermi ed a frequentare i corsi serali. Ed oggi eccomi qua con tanti amici fuori quota ma soprattutto con tanti ragazzi giovani con i quali è stato bellissimo ritrovarsi. Un ulteriore tassello della mia vita professionale. Un sogno nel cassetto che ho sempre sperato di coronare. Sono molto emozionato ma nello stesso tempo felice di ambire a questo diploma. Se ho studiato, se mi sono preparato? Certo, non voglio fare brutte figure”.