Nasce la “Cittadella della Polizia” a San Severo. Sottoscritto il contratto per la realizzazione

Al termine di un lungo iter ministeriale, è stato sottoscritto nella giornata di ieri il contratto per la realizzazione della Cittadella della Polizia che sorgerà in Via Terranova nei pressi della Caserma della Polizia Locale: il Comune di San Severo ha concesso in favore della Prefettura di Foggia, che ha accettato per conto del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il diritto di superficie, a titolo gratuito, per la durata di anni 99, su un’area della superficie di mq 6.654,00. Come è noto, il progetto è risultato destinatario di un Finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del Pon Legalità 2014-2020 – Asse 3 – Azione 3.2, pari a 4 milioni 185 mila euro. In convenzione con la Prefettura di Foggia, il Comune di San Severo ha svolto le funzioni di Centrale di Committenza-Stazione appaltante per i lavori di costruzione. La Ditta aggiudicataria è risultata essere la PRO.SE.CO. srl di Torremaggiore che ha sottoscritto il contratto con il Comune di San Severo – Dirigente Area IV Benedetto di Lullo. L’importo di aggiudicazione dei lavori è pari ad euro 2.644.468,59.

“Prosegue l’iter procedurale – dichiarano il sindaco Francesco Miglio, il vicesindaco Salvatore Margiotta e l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – per la costruzione del nuovo Commissariato di Polizia di Stato che ospiterà anche il Comando della Polizia Stradale ed il Reparto Prevenzione Crimine ‘Puglia Settentrionale’. Con la sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicatrice ora prende il via la fase di progettazione, perché trattasi di appalto integrato, a cui farà seguito la fase di esecuzione dei lavori, previa condivisione da parte degli organi ministeriali competenti”.