Alcol somministrato a minorenne, sospensione della licenza per un locale del centro di Foggia

A Foggia la Polizia di Stato, nell’ambito delle attività poste in essere al fine ultimo di prevenire la proliferazione di situazioni sociali particolarmente allarmanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha notificato il provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. con cui si dispone la sospensione della licenza per 7 giorni, emesso dal questore di Foggia, nei confronti del titolare di un bar ubicato nelle vie adiacenti al centro cittadino.

“Il provvedimento – riporta la Questura in una nota stampa – scaturisce dalla somministrazione di bevande alcoliche ad un minore di 18 anni, che espressamente la legge vieta. Le pene previste per tale condotta illecita sono della sanzione amministrativa per la somministrazione ai minorenni e dell’arresto fino a un anno per la somministrazione ai minori di 16 anni. La ragione posta alla base della normativa, risiede nel fatto che tali condotte sono idonee a recare un grave e concreto pregiudizio alla salvaguardia dei beni della morale, della salute e della sicurezza pubblica, atteso che la somministrazione di alcol ai minori può provocare gravissimi danni alla salute, oltre che favorire il diffondersi di forme di abuso e di dipendenza da alcool anche tra i giovanissimi. Pertanto, gli esercenti dei pubblici esercizi sono chiamati ad esercitare particolare attenzione alla presenza di minori presso le proprie attività, prevedendone, per legge, l’identificazione”.