“Dhl chiude a Foggia nel silenzio assoluto”, Angiola: “Mi batterò senza mezzi termini”

“Il silenzio attorno alla decisione di DHL di ricollocare la logistica di Foggia a Trani è il segnale di come non ci sia nessuno pronto a difendere questa comunità che continua a perdere posti di lavoro ed occasioni di crescita. Su questo punto mi batterò senza mezzi termini. Lunedì cercherò in tutti i modi di mettermi in contatto con i responsabili di DHL per comprendere se ci sono margini per un ripensamento sulla scelta operata”.

E’ quanto sottolineato da Nunzio Angiola, candidato Sindaco di Foggia, alla notizia diffusa da DHL che penalizza ulteriormente il capoluogo dauno. “Quello che non capisco è perchè si compiano queste scelte a danno di una città che è posta in una posizione geografica di collegamento con tre regioni senza contare l’area garganica che per distanza e potenziale commerciale in estate rappresenta quasi un’altra regione”, aggiunge Angiola che poi rivolge un invito all’assessore regionale Delle Noci dopo aver letto considerazioni definibili irriguardose: “E’ assurdo come un assessore regionale che dovrebbe fare gli interessi di tutta una comunità regionale si complimenti con DHL per una scelta che, invece, sfregia un capoluogo di provincia già pesantemente penalizzato”.