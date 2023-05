“Guerra” del grano, Dell’Erba: “Protesta degli agricoltori foggiani riguarda tutti noi”

“La protesta degli agricoltori di questa mattina è l’ennesimo segnale della grande sofferenza che il cuore pulsante della nostra regione, ed in particolar modo della Capitanata, sta vivendo da ormai troppo tempo. Solo chi vive la realtà agricola, me compreso, può dirvi cosa significa portare avanti coltivazioni come quella del grano che rende di più non produrlo che correre il rischio di rimetterci o di finire nella gogna di una concorrenza resa possibile dalla Comunità Europea”.

Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba non elemosina parole di sostegno a chi sceglie forme di protesta pacifiche ma estremamente rappresentative del difficile momento che sta vivendo il settore agricolo. “La questione è ancora più grave di quella che stiamo vedendo e non parlo solo del prezzo del grano. Dobbiamo invertire questa pericolosa tendenza della svendita forzata dai mercati e che si ritorce sul nostro olio, vino, pomodori, solo per fare un esempio. Mi auguro che anche la Regione Puglia assuma una posizione determinata come ho sollecitato con una mozione nei giorni scorsi. Questa non è una guerra che riguarda solo gli agricoltori, ma tutta la nostra comunità”, conclude Dell’Erba.