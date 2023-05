Foggia-Cerignola, si avvicina la resa dei conti. Rossi: “Mai arrendersi”. Di Toro: “Serve giusta mentalità”

Il clima non è affatto sereno in casa Foggia dopo la batosta di giovedì scorso subita dal Cerignola, clima reso ancora più pesante dall’assalto ultras al pullman della squadra al rientro a casa. Ma guai ad arrendersi. Il club di Canonico in queste ore che precedono il return match contro gli ofantini, sta cercando di caricare l’ambiente e di fare arrivare allo stadio quanta più gente possibili, grazie anche ai prezzi popolari previsti per domani sera. Delio Rossi non crede ancora a quello che la sua squadra ha subito nella gara d’andata e continua a dire che non era quella la partita preparata e che si aspettava. Lui ci crede al ribaltamento del risultato, ma devono crederci tutti, i giocatori in primis. “Non è ancora il momento di arrendersi, accanirsi contro tutto e tutti non serve a nessuno”. Il Foggia sta preparando la delicata sfida a Bisceglie, lontani dalle polemiche. Tanti i dubbi di formazione per Delio Rossi. Non ci sarà il portiere Thiam, colpevole in più di un gol: il numero uno rossonero è stato squalificato, al suo posto Dalmasso. A centrocampo da verificare le condizioni fisiche di Vacca, Garattoni e Odjer. In attacco quasi scontata l’assenza del centravanti Ogunseye.

Vigilia della gara di ritorno tra Foggia e Cerignola all’insegna della massima concentrazione in casa gialloblu. Il 4-1 di giovedì sera è stato già messo da parte e gli uomini di Michel Pazienza sono proiettati al match dello Zaccheria. Ad analizzare il derby di domani sera è il direttore sportivo Elio Di Toro. “Alla partita di lunedì sera dobbiamo arrivare col piglio giusto, con la mentalità giusta. Andremo a giocare in uno stadio gremitissimo con soli tifosi foggiani. Loro proveranno a ribaltare il risultato dell’andata in tutti i modi, e noi dovremmo farci trovare pronti. Partita da affrontare con umiltà, determinazione e cattiveria. Dobbiamo scendere in campo per fare la prestazione senza calcoli, guai a pensare ad altro. La squadra è matura e sa come approcciare la difficile sfida”. Come era prevedibile, niente trasferta per i tifosi del Cerignola che potranno vedere la partita solo in tv su Rai Sport a partire dalle 20:30. Nel Cerignola pesa l’assenza dello squalificato Capomaggio che potrebbe essere rimpiazzato dal rientrante capitan Allegrini. (In foto, gli allenatori)