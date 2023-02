Gino Lisa, la replica di Lumiwings al sindaco di Troia: “Non siamo un ente di promozione turistica”

In riferimento all’articolo uscito sul quotidiano online “L’Immediato” del 25 Febbraio in cui si invita Lumiwings a fare promozione di alcune località non citate nel post del 24 Febbraio “si precisa che la compagnia non è un ente di promozione turistica e non è chiamata a promuovere nessuna località in particolare ne tantomeno chiamata a generare dei pacchetti turistici”. Lo fa sapere la compagnia con un post sui social. in cui si invita Lumiwings a fare promozione di alcune località non citate nel post del 24 Febbraio “si precisa che la compagnia non è un ente di promozione turistica e non è chiamata a promuovere nessuna località in particolare ne tantomeno chiamata a generare dei pacchetti turistici”. Lo fa sapere la compagnia con un post sui social.

“All’interno del piano editoriale, presente nella programmazione sui social network, i post, che non possono essere definiti assolutamente campagna di marketing, suggeriscono un territorio nella sua complessità e sono finalizzati esclusivamente alla vendita dei voli e sono identificativi di un territorio variegato e meraviglioso – aggiungono -. La rubrica in oggetto, presente nella programmazione di Lumiwings, è sempre in costante aggiornamento e prende in esame non solo i territori di Foggia ma anche Verona, Catania, Milano e Torino con la stessa logica. Queste attività di promozione territoriale dovrebbero essere sviluppate da altri enti più vocati alla promozione turistica e non richiesti ad una compagnia aerea che sviluppa piani editoriali in relazione alle sue necessità e scelte strategiche sulle destinazioni in cui vola e opera”, concludono.