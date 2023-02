Lumiwings promuove la Capitanata ma dimentica i Monti Dauni. Il sindaco di Troia: “Vogliamo salire a bordo anche noi”

La Lumiwings promuove la provincia di Foggia ma nei suoi vari pacchetti non inserisce i Monti Dauni. Il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, non ci sta e invita la compagnia area che da alcuni mesi garantisce alcuni voli nazionali dall’aeroporto Gino Lisa, a rivedere le sue proposte. “Vogliamo anche i Monti Dauni a bordo di Lumiwings. Ottima la campagna di marketing territoriale di Lumiwings che invita a visitare alcune città della Capitanata: da Lucera a Cerignola, da Manfredonia a Monte Sant’Angelo. Un’operazione che sarebbe più completa se estesa anche ai Monti Dauni, ai nostri borghi accoglienti e silenziosi, scrigni di storia, natura e ricchi percorsi enogastronomici. La promozione di Lumiwings sarebbe una potente leva per l’economia del nostro piccolo e splendido territorio”.