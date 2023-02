AGeDO, tutto pronto per l’inaugurazione del punto di ascolto a Manfredonia. Pedale: “Vi aspettiamo”

Sabato 4 marzo, dalle ore 9.00 alle 12.30, presso le ex Fabbriche di San Francesco a Manfredonia (in foto) sarà inaugurato il punto di ascolto di A.Ge.D.O. a Manfredonia. “A.Ge.D.O. – spiega la presidente, Rosa Pedale – è un’associazione di volontariato, nata per condividere con i genitori, parenti, amici delle persone LGBT+ l’esperienza del coming out di chi nasce con una identità sessuale imprevista, perché non eteronormata o cisnormata e che può trovare difficoltà di accoglienza a causa di una visione stereotipata. L’associazione nasce a Milano nel 1993 ed ha diverse sedi regionali e provinciali sparse in tutta Italia”.

La storia di A.Ge.D.O./FG Gabriele Scalfarotto inizia il 5 ottobre del 2010 ed in questi anni ha sviluppato il suo operato attraverso numerose iniziative, come sensibilizzazione nelle scuole, corsi di formazione ed informazione, consulenze psicologiche e legali. “La nostra famiglia – aggiunge la presidente – si è allargata e siamo ora pront* per inaugurare il punto di ascolto di A.Ge.D.O. a Manfredonia. L’iniziativa nasce per contribuire in maniera importante al cambiamento verso l’inclusione e la partecipazione alle tematiche LGBT+. La genitorialità non si apprende sui libri, ma nel quotidiano, stando accanto ai nostri ed alle nostre figli*. Nella nostra associazione la condivisione è un punto chiave, il racconto delle esperienze e del personale percorso di ogni famiglia diventa una fonte di ricchezza e di continua crescita per ognun*. Vi aspettiamo per varare la nostra colorata nave a Manfredonia”.