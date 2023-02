Meloni: “Prosegue ‘guerra’ contro occupazioni abusive. A Foggia 17 alloggi liberati dalla mala locale”

“Questo Governo ha dato il via alla propria ‘guerra’ contro le occupazioni abusive e lungo tutto il territorio nazionale si è cominciato a fare quello che non veniva fatto prima: procedere con gli sgomberi delle case occupate abusivamente”. Così, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni su Fb ne “Gli Appunti di Giorgia”. “A Roma, nelle ultime settimane – ricorda – sono stati sgomberati dieci alloggi dell’Ata e quindi di edilizia residenziale pubblica, cioè delle Case Popolari che erano in parte occupati da famiglie criminali. E sono stati sgomberati tre alloggi privati, più uno dell’INPS a Milano; è stato sgomberato un complesso immobiliare di case popolari – un totale di 91 occupazioni abusive – e un edificio scolastico che era interamente occupato da extracomunitari. A Torino sono stati sgomberati 11 alloggi sempre delle case popolari, a Napoli 16 che erano occupati tutti da persone legate alla criminalità organizzata e a Foggia 17 che pure erano tutti occupati da appartenenti alla criminalità organizzata locale“.

“È un lavoro che intendiamo continuare a portare avanti nelle prossime settimane perché è finita l’era nella quale lo Stato si gira dall’altra di fronte alla criminalità e di fronte a chi non rispetta le regole – ha detto Meloni – gli edifici dell’edilizia Popolare devono andare a chi ha bisogno non alle famiglie dei gruppi criminali, devono andare alle famiglie che non hanno la possibilità di avere una casa e che spesso si ritrovano a dormire sotto un ponte perché le case popolari sono occupate dalle famiglie criminali. E devo ringraziare per questo anche l’importante sinergia che c’è stata tra la magistratura, le forze dell’ordine, il ministeroo degli Interni, le prefetture: sono tutti molto concentrati ad affrontare seriamente questa materia”. (askanews) – foto da Facebook di Giorgia Meloni