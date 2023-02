Il Cerignola conserva l’imbattibilità e ferma a domicilio il Taranto sullo 0-0. La squadra di Michele Pazienza porta a casa un altro risultato positivo in ottica playoff dopo aver battuto l’Avellino e in attesa di ospitare il Pescara al Monterisi domenica prossima. Un’altra gara giocata con grinta e determinazione dai gialloblu che ormai non sono più la sorpresa di questo torneo.