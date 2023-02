Super Foggia allo Zac, tre gol per mandare al tappeto la Juve Stabia. Rossoneri al quarto posto

Costa, Ogunseye e Petermann mandano al tappeto la Juve Stabia e regalano al Foggia tre punti fondamentali per la corsa ai playoff. Dopo la sfortunata eliminazione in Coppa Italia ad opera della Juventus Nex Gen, i rossoneri tornano al successo battendo per 3-0 la Juve Stabia. Le reti tutte nella ripresa, al 5’ con Filippo Costa e al 22’ con l’attaccante Ogunseye. Bella l’azione del primo gol: Di Noia recupera il pallone, vede l’inserimento di Costa e lo serve, il numero 32 rossonero, appena entrato in area di rigore, scocca un potente diagonale che non lascia scampo all’estremo stabiese.

Il raddoppio porta la firma del centravanti di Mantova di origini nigeriane che sfrutta al meglio un cross dalla destra di Garattoni. Il tris arriva nei minuti di recupero con Petermann che mette la palla alle spalle del portiere campano con un tiro a giro. Ancora una prova di spessore del Foggia che torna ad occupare la quarta posizione, scavalcando il Cerignola fermato sullo 0-0 dal Taranto. (foto da Facebook Calcio Foggia)