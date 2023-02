Trovano bancomat perso da pensionato e fanno acquisti, due persone sotto processo a Foggia

Disavventura per un impiegato in pensione a cui è caduto il bancomat mentre si trovava in filiale. “Con il solo contatto – fa sapere in una nota l’avvocato Saverio Di Jorio – ignoti l’hanno utilizzata per importi minimi per cinque giorni, nel marzo del 2021, in sei esercizi commerciali di Foggia. Quasi tremila euro sottratti dal conto bancario da una cricca di senza scrupoli, alcuni con precedenti penali rilevanti (rapina aggravata, furto, ricettazione, evasione)”.

Il legale fa sapere che “grazie alle indagini e investigazioni dei carabinieri, in funzione di polizia giudiziaria, con il coordinamento della Procura della Repubblica (sostituto Valerio), sono stati individuati due dei quattro, tali C.S. di anni 20 e L.P.S. di anni 40, di San Severo.

I due sono stati processati a Foggia con l’accusa di “avere utilizzato carta bancomat con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso al fine di trarre profitto indebito acquistando merce in esercizi commerciali con il solo contatto per importi minimi, senza autorizzazione, in concorso materiale e morale fra loro e con altri rimasti ignoti”

L’impiegato si è costituito parte civile con il proprio legale che ha dichiarato: “Questa vicenda dimostra la rilevanza e l’indispensabilità della videosorveglianza con l’acquisizione delle immagini delle telecamere di vari esercizi commerciali e la corrispondenza della documentazione in atti”.