Neve e gelo in provincia di Foggia, imbiancato il caratteristico Rione Junno a Monte Sant’Angelo

Ancora neve e gelo in provincia di Foggia. Questa volta il fronte freddo proveniente dall’est Europa ha portato nuove nevicate anche a quote collinari sul Gargano, risparmiando per il momento i Monti Dauni. Le immagini si riferiscono alla città di Monte Sant’Angelo interessata nel pomeriggio da una forte nevicata che ha imbiancato il caratteristico rione Junno. Neve viene segnalata anche a Vico del Gargano, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e sulla Foresta Umbra. Qualche difficoltà alla circolazione stradale sulla provinciale Macchia-Monte Sant’Angelo dove alcune auto e pullman sono usciti fuori strada senza nessuna conseguenza. Fiocchi anche sulla costa garganica. A creare maggiori problemi è soprattutto il gelo.

Le temperature nell’entroterra non salgono al di sopra dello zero mentre nelle località di montagna durante la notte scendono fino a -6°. Tra 4 e 5 gradi a Foggia città e nei centri della piana. Farà freddo ancora per altri due giorni e non sono escluse altre nevicate, ma la Puglia non rientra tra le regioni del Sud con allerta meteo rossa. Nel week end torna l’alta pressione, e la prossima settimana anticipo di primavera con l’anticiclone africano che porterà un deciso aumento delle temperature, ma nche un forte tasso di umidità e nebbie.