“Il sacrificio di una ‘Pecorella’ in un mondo di lupi”. Rotice costretto a perdere il suo punto di riferimento

Stefano Pecorella paga per tutti. Dopo la crisi politica al Comune di Manfredonia, scaturita in seguito alla rottura tra Forza Italia e il sindaco Gianni Rotice, a perdere il posto è uno degli elementi di punta dello staff del primo cittadino. Pecorella, ex presidente del Parco del Gargano, indicato dall’ex assessore Angelo Salvemini come una sorta di “sindaco ombra”, lascia dunque Palazzo di Città.

A darne notizia è Raffaele Fatone del Movimento 5 Stelle: “Finalmente pare essere giunta al termine la ‘telenovela’ sulla crisi tra una parte della maggioranza (facente riferimento ad alcuni consiglieri di Forza Italia) e il sindaco Rotice, reo di aver espresso un voto divergente alle elezioni Provinciali e pertanto accusato di aver spianato la strada alla vittoria del neo presidente Giuseppe Nobiletti. Il tema ha appassionato più la parte politica e poco o niente affatto la cittadinanza, più preoccupata dalle diverse e tante importanti problematiche che aspettano da tempo una soluzione. Sembra quindi che questa crisi ‘ufficiosa’ sia definitivamente archiviata, lasciando ai posteri come traccia, solo delle indiscrezioni che circolavano nei giorni scorsi. Indiscrezioni che volevano il sacrificio di un agnello, anzi di una ‘Pecorella’ in un mondo di lupi, oltre alle scuse pubbliche, per far rientrare il mal di pancia agli esponenti di Forza Italia.Una vera e propria prova di forza ‘apparentemente’ vinta dall’onorevole Gatta“.

Poi Fatone aggiunge: “Dopo solo un anno dalle ultime elezioni, il malcontento è sempre più crescente. Non bastano più i sorrisi stimolati dal ‘tutt appost’, lo slogan del Carnevale 2023 organizzato dai questa amministrazione in contrapposizione e quasi in risposta a chi dava per conclusa questa amministrazione. L’ironia non regge più l’impalcatura di fronte alle diverse questioni spinose che non vengono superate, anzi sa quasi di vera e propria beffa. Quindi adesso si torni a lavorare a testa bassa, perchè la città ha delle urgenze irrisolte sulle quali non si dove più tergiversare. Noi continueremo con la nostra sana e costruttiva opposizione, lavorando sui temi di interesse comune rilevando le eventuali incongruenze, inesattezza o errori. Sproneremo l’attuale maggioranza a fare di più e meglio, senza alcun limite ideologico e continueremo a perseguire esclusivamente l’interesse dei cittadini, da persone libere che non hanno mai chiesto appoggi a nessuna lobby di interesse economico finanziario”.

E conclude: “In questo momento delicato tutti siamo chiamati a svolgere con diligenza il proprio lavoro, maggioranza e opposizione, con capacità e senso di responsabilità. Questo è il momento di dimostrare di essere all’altezza del mandato ricevuto dai cittadini, senza più scuse”. (In foto, Rotice e Pecorella; sullo sfondo, l’aula consiliare)