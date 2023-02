Ergastolo per boss della mafia garganica. Fu Lombardi ad uccidere “l’Apicanese” Silvestri

Ergastolo confermato in Appello per Matteo Lombardi, 52enne manfredoniano detto “A’ Carpnese”, boss della mafia garganica per il clan Lombardi-Scirpoli rivale dei montanari Li Bergolis-Miucci-Lombardone. Fu lui – attualmente detenuto a Voghera – ad uccidere, il 21 marzo 2017, giornata contro le mafie, Giuseppe Silvestri detto “l’Apicanese”, componente del gruppo criminale rivale. In queste ore, la Corte d’Appello di Bari ha confermato la condanna di primo grado (3 anni di reclusione) anche per Antonio Zino, “soldato” del boss accusato di favoreggiamento. La vittima venne freddata a Monte Sant’Angelo da colpi d’arma da fuoco all’alba.

Come ultima carta, la difesa – legali Francesco Santangelo e Michele Laforgia – aveva chiesto una nuova perizia sul Dna del boss ma la Corte aveva rigettato. Fu proprio il Dna ad incastrare Lombardi: gli inquirenti trovarono tracce riconducibili al capoclan su uno dei bossoli repertati sulla scena del delitto. Inutile il tentativo di fornirsi un alibi fuggendo a Lodi con il fedelissimo Zino. I due si recarono in Lombardia per partecipare ad un’asta d’auto subito dopo l’agguato a Silvestri avvenuto a Monte Sant’Angelo.

Secondo alcuni pentiti, Lombardi avrebbe agito in compagnia del boss di Vieste suo alleato, Marco Raduano detto “Pallone” o “Woolrich”, vicenda emersa dopo l’inchiesta antimafia “Omnia Nostra” del dicembre 2021 sfociata in un processo a carico di 45 persone, compresi i due capomafia. L’omicidio dell’Apicanese sarebbe stato una vendetta per l’uccisione di Gianpiero Vescera, cognato di Raduano.

“A commettere l’omicidio sono stati Raduano e Matteo Lombardi per vendicare la morte di Gianpiero Vescera – ha spiegato ai pm della Dda il collaboratore di giustizia Antonio Quitadamo detto “Baffino”, ex del clan Lombardi-Scirpoli -. Non so chi tra Ferro e Gentile fosse l’autista. È stato sparato a Monte Sant’Angelo, con calibro 12, all’uscita di casa sua, di mattina. Lo aspettavano lì perché andava a mungere le vacche. È stato ucciso per aver dato il colpo di grazia a Vescera; questi, dopo essere stato colpito da Matteo Pettinicchio (braccio destro del reggente dei Li Bergolis, Enzo Miucci, ndr), era riuscito a scappare. Fu proprio Silvestri a finirlo. L’omicidio è stato commesso per fare un piacere a Raduano che era entrato a far parte del nostro gruppo un paio di mesi prima”. (In foto, Lombardi e Silvestri; sullo sfondo, la scena del delitto)

