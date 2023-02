Sgomberi a Foggia per alloggi occupati abusivamente. Agenti e militari in azione in varie zone della città

Nuovi sgomberi a Foggia. Stamattina carabinieri e polizia hanno fatto visita a tre alloggi popolari occupati abusivamente in via Manzi, nel rione Candelaro e in via Lenotti. Gli appartamenti, pur assegnati ad altre persone, erano abusivamente occupati da chi non aveva diritto ad abitarli.

Le operazioni rientrano in un vasto piano di sgomberi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da anni occupati illecitamente da persone “sine titulo”. L’obiettivo è anche quello di recuperare il patrimonio immobiliare. Nei giorni scorsi altri interventi si sono verificati in viale Candelaro, via Silvio Pellico e viale degli Aviatori. Il numero uno di Arca Capitanata, Pippo Liscio proprio a l’Immediato aveva annunciato le attività: “Nelle prossime settimane nuovi sfratti e sgomberi, dobbiamo metterci gli elmetti”.