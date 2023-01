Alloggi nelle mani della mafia foggiana: case sgomberate tra viale Candelaro, via Pellico e viale degli Aviatori

Altri tre alloggi pubblici restituiti al circuito della legalità e agli aventi diritto. Non si ferma a Foggia il piano di sgomberi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da anni occupati illecitamente da persone non aventi titolo e legati peraltro ad ambienti malavitosi e a organizzazioni criminali.

“Quest’oggi – fanno sapere dalla Prefettura – le operazioni di sgombero hanno interessato ulteriori tre alloggi di edilizia residenziale popolare di proprietà dell’Arca Capitanata, occupati sine titulo da altrettanti nuclei familiari, siti in viale Candelaro 100, via Silvio Pellico 21, e viale degli Aviatori 46. Il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha espresso grande compiacimento e soddisfazione per lo straordinario impegno profuso nelle delicate operazioni di questa mattina, a cura della Questura e con il concorso delle altre Forze di Polizia, grazie alle quali si sta portando a compimento, secondo le priorità accuratamente stabilite in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il piano complessivo di contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive nella città di Foggia e di recupero del patrimonio immobiliare pubblico fino ad ora occupato abusivamente”.

Il prefetto fa sapere che “i risultati conseguiti attraverso questa importante e condivisa strategia di azione che continua ad affermarsi sul territorio di Foggia da parte delle Forze di Polizia confermano l’incessante impegno delle Istituzioni per il ripristino della legalità, in primo luogo nell’interesse della collettività – ha aggiunto Valiante – che, di fronte a situazioni intollerabili di sopruso e illegalità, soprattutto se ad opera, come nel caso di Foggia, di soggetti appartenenti a noti gruppi criminali, avverte tangibilmente il sapore amaro della sopraffazione e della violazione dei propri diritti. Le azioni di contrasto a tali fenomeni, come quella posta in essere stamane a Foggia, infondono nella collettività quel senso di fiducia nelle Istituzioni, che devono essere sempre sentite vicine dai cittadini, i quali a loro volta sono chiamati a fornire la loro attiva collaborazione, segnalando e denunciando situazioni illecite o condotte prevaricanti”.