Angiola si candida a rettore, l’ex parlamentare presenta il programma per l’Unifg

“Serietà e concretezza” sono le parole che aprono il documento programmatico di venti pagine con il quale il prof. Nunzio Angiola ha proposto alla comunità dell’Università di Foggia la propria candidatura a Rettore per il sessennio 2023-2029.

Il documento è nato dall’esperienza più che ventennale del prof. Angiola nell’Università di Foggia, ed è stato oggetto di una intensa discussione con colleghe e colleghi, docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché con studenti, e indica sinteticamente i dieci temi su cui il prof. Angiola sollecita l’attenzione della comunità universitaria e degli attori esterni del nostro territorio.

Egli ritiene che, a quasi 25 anni dall’istituzione dell’Università di Foggia, si possa essere moderatamente soddisfatti di quanto realizzato – e del resto tutte le indagini riportano la prevalente soddisfazione di quanti hanno compiuto i loro studi nell’Ateneo di Capitanata – ma ci siano ancora molte possibilità di miglioramento.

Dopo aver esposto il metodo partecipativo che raccomanda, il prof. Angiola ha esaminato i temi, per ciascuno analizzando la situazione attuale, le opportunità e i rischi, e ha proposto azioni volte a concretizzare le prime e schivare i secondi.

Così si discutono le funzioni dei Dipartimenti e del Rettore, i problemi connessi alle diverse componenti dell’Università – studenti (di particolare valore il richiamo al fatto che essi sono la ragione d’essere dell’Università, non utenti momentanei di un servizio pubblico ma persone da accompagnare in un percorso di crescita), docenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, collaboratori ed esperti linguistici, le questioni connesse alla ricerca, alla didattica e alla cosiddetta terza missione, cioè al rapporto con il territorio di riferimento, del quale il prof. Angiola è un conoscitore per la sua attività universitaria, e anche per quella professionale e la sua esperienza politica, che egli mette a disposizione della comunità per facilitare il reperimento delle risorse necessarie a realizzare il sogno dichiarato: fare dell’Università di Foggia, più di quanto già sia, una Università inclusiva e avvolgente, un ponte tra questo territorio e il mondo intero. Non per caso, dunque, le linee programmatiche del candidato Rettore prof. Angiola si chiudono con una frase di don Tonino Bello, in cui, fra l’altro, quel profeta del nostro tempo ci ha ricordato che “uomini si diventa. Farsi uomo è tutto un programma che va svolto con pazienza”.

Nunzio Angiola Nunzio è da 18 anni professore Ordinario di Economia aziendale nel Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia. Autore di quasi 100 pubblicazioni, ha insegnato in Italia e all’estero, ha coordinato dottorati di ricerca e master di I e II livello. Coordina dal 2005 l’Osservatorio-Laboratorio sulle amministrazioni pubbliche nella locale Università.