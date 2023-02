A scuola di “pedali” con Marco Iannetta ad Ascoli Satriano, sabato 4 febbraio la masterclass: ecco come partecipare

Tornano le Masterclass organizzate dalla scuola del maestro Francesco Roccia di Ascoli Satriano. Sabato sarà la volta di Marco Iannetta, punto di riferimento nazionale per l’insegnamento delle percussioni. Iannetta inizia a studiare la batteria all’età di 14 anni. Dopo aver appreso i rudimenti basilari del tamburo da alcuni insegnanti locali, inizia a sperimentare una serie di idee legate alla tecnica del pedale, alla coordinazione e a nuovi strumenti, necessari ad esprimere il suo linguaggio percussivo. Queste novità, lo portano a vincere due importanti concorsi: “Drummers United” nel 2003 e “Perc Fest” nel 2005.

Nel 2007 realizza il DVD didattico dal titolo “10 Pedals”, una descrizione fedele delle intuizioni percussive di Marco. Suonerà in tutti i maggiori festivals percussivi in Italia fino ad essere chiamato in Olanda a suonare nel “World Drum Festival” della Adams, affiancando sul palco artisti del calibro di Steve Gadd e Todd Sucherman. Nel 2009 e nel 2013 viene chiamato a suonare a Los angeles dal suo mentore Terry Bozzio, registrando insieme, due puntate di “The Art Of Drumming” per il canale dedicato, Drum Channel. Nel 2013, diventa endorser ufficiale internazionale della Dw Drums e diventerà per loro anche un clinican riconosciuto dal prestigioso marchio.

Nel 2016 realizza in collaborazione con la Dw Drums, una sua invenzione che verrà commercializzata in tutto il mondo col nome di “Pancake Gong Drum”. Questo nuovo prodotto si aggiudicherà il primo premio nella readers poll della rivista americana “Drum” come miglior prodotto dell’anno nella sua categoria.

Marco realizza rispettivamente nel 2019 e nel 2022 due metodi didattici dedicati allo studio del pedale singolo e doppio (Studi sulla tecnica del pedale e Studi sulla tecnica del doppio pedale). Ad oggi Marco continua a portare in giro le sue idee originali attraverso clinics, masterclass, festivals, sia in Italia che all’estero.

INFO MASTERCLASS:

4 Febbraio ad Ascoli Satriano (Teatro di Via Melfi) o il 5 Febbraio a Taranto (Scuola dei Due Mari).

Per info contatta M.Francesco Roccia (Ascoli) 349-8887204 o M.Alessandro Napolitano (Taranto) 349-5641633