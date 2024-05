Alla vigilia della prima convocazione del nuovo consiglio camerale le associazioni di categoria agricole, CIA, Confagricoltura e Copagri, insieme a Confcooperative, rimarcano la necessità di porre il settore primario al centro di qualunque azione di governo dell’Ente per il prossimo quinquennio. Un’esigenza che è stata più volte ribadita nei mesi scorsi e che adesso viene fortemente rimarcata.

“Ribadiamo al contempo che sarebbe auspicabile una alternanza tra categorie produttive al vertice della CCIAA di Foggia. Una volontà che non solo gli agricoltori hanno caldeggiato pubblicamente ed esplicitamente a più riprese. Una richiesta che non nasceva sulla base di personalismi, ma in virtù di una logica politica che crede che l’unità di intenti e una reale condivisione degli obiettivi generali porti come indispensabile corollario, l’assunzione della responsabilità della guida in capo a soggetti differenti”.

“Ma comunque, se si vuole riaffermare il concetto della Camera di Commercio di Foggia quale casa comune di tutte le imprese, vi è la necessità di individuare un Presidente e una Giunta in grado di rappresentare in modo adeguato e credibile tutto il mondo produttivo del territorio. Un percorso che va fatto alla luce del sole per salvaguardare quella unitarietà tra associazioni di categoria raggiunta faticosamente negli anni scorsi e di cui siamo stati corretti sostenitori. Non crediamo, infatti, che la contrapposizione aprioristica giovi al territorio ed alle sue imprese per il superamento dei deficit strutturali che tuttora vive. Ma non vogliamo neanche accettare passivamente che posizioni utilitaristiche individuali vengano contrabbandate come il risultato di un accordo tra settori produttivi”.