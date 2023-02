Comunicatore della commissione straordinaria di Foggia: rinuncia anche Gabaldi, arriva Fabio Prencipe

Arriverà il comunicatore dell’Ente foggiano? Per la commissione straordinaria del Comune di Foggia, sciolto per mafia, selezionare uno specialista della Comunicazione Istituzionale e nei rapporti con i media si è rivelato qualcosa di meno facile del previsto.

Dopo la rinuncia da parte del regolare vincitore del concorso, il giornalista cerignolano Natale Labia, il quale si sarebbe trovato spiazzato dall’impegno giornaliero impiegatizio richiestogli, anche il secondo classificato, il giornalista foggiano Claudio Gabaldi, ha preferito non firmare il contratto, restando al suo incarico, che lo vede in forza alla Asl di Brindisi. Dopo aver chiesto 15 giorni per decidere e per prendere servizio, così come consente la legge, Gabaldi ha comunicato la propria indisponibilità a rispettare i tempi indicati dall’amministrazione per la sottoscrizione del contratto e per la decorrenza. Il 1 febbraio 2023 in caso di assenza, Gabaldi sarebbe stato ritenuto rinunciatario all’assunzione dell’incarico. Ed infatti l’ex giornalista di TeleNorba non si è presentato. Ed ecco allora riemergere dalla maglia della graduatoria il terzo classificato Fabio Prencipe, il quale era stato già chiamato a fine anno, dopo la rinuncia di Labia e che però a differenza dei primi due ha accettato e firmato.

Sarà dunque lui la voce e la penna di Marilisa Magno (in foto) e per qualche mese anche del nuovo sindaco eletto di Foggia. Prencipe, esperto di cinema e a lungo comunicatore di Confcommercio e poi di Camera di Commercio con la presidenza di Fabio Porreca, è stato consigliere di amministrazione di Apulia Film Commission oltre che anima del Festival del Cinema Indipendente della Provincia di Foggia insieme a Geppe Inserra e Mauro Palma.

“Intendo creare uno stretto legame tra la commissione e la stampa nei mesi di commissariamento che restano”, è stato il suo commento a caldo. Per il giornalista è prevista per l’anno 2023 dal 08 febbraio 2023 al 31 dicembre 2023, la spesa lorda di 34.641,17 euro mentre per l’anno 2024 dal 01 gennaio 2024 al 07 agosto 2024 la spesa lorda di 24.443,06 euro.