Tutte imbiancate le vette dei Monti Dauni, ghiacciato il Lago Pescara alle falde del “Cornacchia”

Il freddo polare di questi giorni che sta interessando le aree interne dell’Italia centro meridionale non ha risparmiato la provincia di Foggia. Le vette dei Monti Dauni sono tutte imbiancate e la neve è caduta al di sopra dei 900 metri anche nella giornata di oggi. Le temperature notte tempo scendono sotto lo zero e hanno contribuito a fare ghiacciare il lago Pescara situato alle falde del Monte Cornacchia in territorio di Biccari. Un incanto il lago ghiacciato come testimoniano le nostre immagini girate nel pomeriggio di oggi.