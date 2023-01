Vieste, gli appuntamenti per la Giornata della Memoria: la mostra “Sport e Shoah”

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, sono numerose le iniziative promosse dal Comune di Vieste. Una, che vede interessati l’assessorato allo Sport e l’ assessorato alla Pubblica Istruzione, è la mostra “Sport e Shoah” allestita nell’atrio della Scuola media di Vieste, presso il plesso Giuliani, fino al prossimo 5 febbraio.

Il percorso espositivo illustra le biografie di sportivi, in particolar modo calciatori, la cui carriera e, in molti casi, la vita, fu troncata per la loro identità ebraica. Di ciascuno sono anche esposti cimeli originali. “Visitarla spiegano gli assessori Dario Carlino e Graziamaria Starace – sarà un modo per conoscere un aspetto poco noto della Shoah. Quello di Levi è dunque, un rinnovato appello alla memoria dei lettori riguardo alla Shoah: non dimenticare, affinché la Storia non debba ripetersi”.