Giornata della Memoria, a Foggia medaglie d’onore ai cittadini deportati ed internati nei lager nazisti

In occasione della Giornata della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, si è tenuta presso la sede del Palazzo di Governo la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore che il presidente della Repubblica ha conferito a 6 cittadini della provincia di Foggia deportati ed internati nei campi lager nazisti.

Nel corso della toccante cerimonia commemorativa, introdotta dalle accurate riflessioni del Prof. Saverio Russo, Ordinario di Storia presso l’Università di Foggia, sull’epoca buia della seconda guerra mondiale e delle vicende che hanno segnato il territorio italiano dopo 1’8 settembre del 1943, il prefetto di Foggia Maurizio Valiante, insieme al commissario straordinario del Comune di Foggia Sebastiano Giangrande e ai sindaci dei Comuni di Manfredonia Giovanni Rotice e San Severo Francesco Miglio, ha consegnato l’importante onorificenza ai familiari dei militari insigniti.

“Rievocare, mantenere viva la memoria, e consegnare alle giovani generazioni le testimonianze di sacrificio dei nostri connazionali che hanno perso la vita in guerra e nei campi di deportazione, è un doveroso riconoscimento morale a questi nostri concittadini e ai loro familiari, di particolare significato perché rappresenta un concreto e tangibile segno di attenzione e di presa di coscienza verso il nostro passato, da cui sono scaturite le energie vitali che hanno reso possibile l’affermazione dei valori di libertà e democrazia sanciti nella nostra Carta costituzionale” sono state le parole che il prefetto ha rivolto ai presenti all’evento. Nel corso della cerimonia i familiari hanno manifestato il loro apprezzamento per il riconoscimento postumo ricevuto esprimendo una sentita gratitudine per la vicinanza dello Stato alle storie delle loro famiglie. Di seguito l’elenco delle medaglie d’onore conferite, con alcuni cenni biografici degli insigniti:

CONTE SALVATORE, nato a Foggia il 09/12/1923. Internato in un Campo di concentramento per prigionieri di guerra in Polonia dal 14/09/1943 al 19/02/1944. Medaglia consegnata ai nipoti Conte Antonella e Conte Pietro.

DECEMBRINO MICHELE, nato a Manfredonia il 02/01/1914 Internato in un Campo di concentramento per prigionieri di guerra in Germania dal 22/10/1943 al 12/01/1945. Medaglia consegnata alla figlia, signora Maria Felicia Decembrino.

DELLA MALVA GIUSEPPE, nato a San Severo il 11/06/1924. Internato in un Campo di concentramento per prigionieri di guerra in Germania dal 12/09/1943 al 13/04/1945. Medaglia consegnata alla figlia, sig.ra Antonietta Della Malva.

PASCARELLI ANTONIO, nato a New York Manhattan (U.S.A.) il 18/08/1920 Internato in un Campo di concentramento per prigionieri di guerra in Germania dall’ 08/09/1943 al 21/06/1945. Medaglia consegnata al figlio, dott. Luigi Pascarelli.

TRIVENTI MATTEO ROMANO, nato a Manfredonia il 20/09/1921. Internato in un Campo di concentramento per prigionieri di guerra Germania dal 9/9/1943 al 10/10/1944. Medaglia consegnata al figlio Ruggiero Triventi.

ZOCCANO ANTONIO nato a San Giovanni Rotondo il 4/6/1923. Internato in un Campo di concentramento per prigionieri di guerra in Polonia dal 15/09/1943 all’ 08/05/1945. Medaglia consegnata al figlio Zoccano Francesco.