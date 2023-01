Inchiesta “Azzeccagarbugli”, la Prefettura di Foggia sospende Marinacci dalla carica di consigliere comunale

Il prefetto di Foggia Maurizio Valiante ha sospeso dalla carica di consigliere comunale di San Nicandro Garganico Vincenzo Marinacci arrestato e sottoposto ai domiciliari due giorni fa, dalla Guardia di finanza, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta truffa relativa a falsi diplomi in ambito sanitario.

Nell’ambito dell’indagine, denominata “Azzeccagarbugli”, sono stati arrestati anche il padre Nicandro Marinacci, ex deputato di Forza Italia ed ex sindaco di San Nicandro e Roberto Melchionda. I tre sono accusati a vario titolo di truffa, falsità ideologica e materiale in atti pubblici (posti in essere anche mediante induzione in errore di pubblici ufficiali) e contraffazione ed uso di sigilli dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Campania ed altri enti pubblici. Figurano in tutto 33 indagati.