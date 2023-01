Tutti insieme per fermare il colosso Energas a Manfredonia. Ad Emiliano il compito di convincere il Governo

Manfredonia ribadisce il suo secco no al deposito costiero di gas. Questa mattina, convocati dal sindaco Gianni Rotice, diversi rappresentanti istituzionali del territorio, si sono incontrati a Palazzo di città per fare il punto su una questione che va ormai avanti da anni. Tutto il consiglio comunale, così come la Provincia di Foggia, il Parco Nazionale del Gargano e la Regione Puglia si oppongono fortemente all’insediamento dell’impianto sul territorio di Manfredonia.

“Il progetto di Energas, ponendosi in totale contrasto con la vocazione dell’intero territorio ed in particolare con il sito archeologico, prevede che la condotta sottomarina emerga in corrispondenza del litorale sabbioso di Siponto, attraversando, poi, l’area oggetto di vincolo archeologico con le due condotte interrate, con evidente ed irreparabile pregiudizio per lo sviluppo e la valorizzazione futura del Parco Archeologico di Siponto anche in relazione al possibile ampliamento dello stesso; che connesso intimamente con questo modello di sviluppo legato al turismo culturale è il porto turistico di Manfredonia che rappresenta una opportunità di rilancio economico per il territorio e per l’intero comprensorio provinciale; che una infrastruttura di tale importanza è indubbio che possa essere strumentale alla crescita turistica dell’intera provincia, in primo luogo favorendo il dialogo con gli altri porti turistici del promontorio a cominciare da Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Garganico ma anche e soprattutto mettendo realmente a sistema e favorendo il dialogo con l’insieme degli operatori turistici provinciali; che l’economia del mare potrebbe subire, dopo il tracollo legato alle note vicende del caro gasolio e del decremento dello sforzo di pesca per fattori economico-finanziari di carattere strutturale nazionali ed internazionali, una definitiva battuta di arresto poiché il tratto di mare che bagna Manfredonia e le sue pregevoli zone ad alto valore ambientale sarà interessato da un traffico annuo di 50 navi gasiere da 2000 tonnellate”.

All’esito dell’incontro odierno, tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche presenti hanno rinnovato il loro impegno a far valere in ogni sede, comprese quelle ministeriali, la volontà già espressa dalla Città e chiedono al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano di confermare le ragioni di opposizione della comunità cittadina all’insediamento e di rappresentarle nella riunione alla quale sarà invitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la decisione sull’argomento.