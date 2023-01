Quartiere ferrovia, contro il degrado i cittadini propongono attività culturali nella zona dell’ex cinema Cicolella

A seguito di richiesta scritta di audizione al prefetto di Foggia Maurizio Valiante, inviata lo scorso dicembre dal “Coordinamento delle associazioni e dei cittadini”, una delegazione, formata dal presidente Walter Mancini, dal vice presidente Adolfo Abate, dal segretario Antonio Placentino, da Luciana d’Amato e Simonetta Mastropieri, componenti del consiglio direttivo, è stata ricevuta giovedì mattina in Prefettura. Presente anche il capo Gabinetto Caccavone.

Il Coordinamento ha sottolineato i termini problematici e già conosciuti del “quartiere ferrovia”, “che investono aspetti sociali e di sicurezza – riporta una nota -, oltre che di igiene pubblica, per la presenza di un rilevante numero di immigrati, molti dei quali esercitano attività illegali che si ripercuotono sulla concreta vivibilità delle strade, offendendo il decoro di palazzi e porticati e in generale della città, in una zona, quella della stazione ferroviaria, che ha sempre rappresentato il biglietto da visita della città”.

“È stata fatta presente la necessità di un presidio fisso di vigilanza in via Podgora, maggiore illuminazione, videosorveglianza, pattugliamento delle forze dell’ordine e anche la chiusura al traffico del viale 24 maggio il sabato e la domenica, facilitando spazi per mercatini, nonché l’utilizzo delle aree circostanti il piazzale Vittorio Veneto con la predisposizione di microstrutture utili al decoro pubblico e l’incentivazione di attività culturali nella zona dell’ex cinema Cicolella. Il prefetto ha assicurato un piano di intervento e di collaborazione di vicinato con i cittadini residenti nella zona al fine di trovare una soluzione globale, che non guardi solo alla repressione del fenomeno ma anche alle possibilità di integrazione culturale e produttiva per la rinascita complessiva della città. Valiante ha annunciato di aver predisposto attività da mettere in campo a brevissimo termine, già nella prossima settimana, in collaborazione con le istituzioni locali”.