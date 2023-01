Cittadini foggiani e un pool di avvocati si scagliano contro Amiu. “L’affidamento va ridiscusso”

La presidente dell’associazione “La Società Civile” di Foggia Lucia Aprile, la presidente di “Italia Nostra” Giuseppina Cutulo, Beppe Potenza presidente provinciale Konsumer Italia di Foggia, Giorgio Cislaghi, Marcello Sciagura e gli avvocati Michele Vaira, Oreste Di Giuseppe e Nicola Zingrillo hanno presentato un esposto al Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro, alla Corte dei Conti di Bari e all’autorità nazionale anticorruzione, contro Amiu Puglia sulla qualità e sulla efficienza dell’affidamento del servizio nel capoluogo dauno.

Profilo della truffa, danno paesaggistico, problemi di igiene pubblica, danno ambientale ex 256 della legge 168 del 2015. Sono solo alcuni dei reati – secondo i legali – di Amiu Puglia, e in particolare di Oreste Di Giuseppe che è esperto di diritto ambientale.

“Oggi è il momento per dire ai cittadini che ci stiamo attivando per il futuro. Chi vuole attivarsi e vuole dare una mano la porta è aperta ad altri tecnicismi. Ci sono errori, incongruenze”, ha detto l’avvocato.

Igiene urbana, porta a porta, pagamento di fatture per servizi inadeguati e insufficienti e comunque non verificati, la gestione dell’impianto di multi selezione e trattamento meccanico di Passo Breccioso. Questi i temi sviscerati nell’esposto. Cittadini, associazioni e legali chiedono un porta a porta dignitoso.

Tante le domande. Perché la Tari di Foggia non finanzia un servizio di raccolta e smaltimento pari a quello attuato a Bari?

“Noi dobbiamo decidere per altri nove anni di essere il bancomat di altre realtà? Ho capito che devono essere i cittadini a sedere ai tavoli di contrattazione. La dirigenza ci ha accolto ma non ritengo esaustivo l’incontro di Amiu”, ha osservato Aprile.

“Noi abbiamo fatto un’istanza in autotutela. Non vogliamo fare una battaglia ai commissari, ma sono rimasti silenti. Il loro silenzio fa molto male”.

I legali chiedono una riflessione approfondita. “Abbiamo messo in fila una serie di inadempienze. A cominciare da un piano industriale con copia incolla che ha comparato la raccolta differenziata di Foggia con Andria e Manfredonia. Prima di affidare un servizio c’era il tempo per fare un approfondimento istruttorio. Nessuno è contro Amiu. È una cosa nata male, non si vede che utilità concreta possa avere un servizio reso in questo modo. Ci voleva un supplemento di istruttoria. Siamo una delle poche realtà in cui la differenziata non è a calendario”, ha rimarcato Zingrillo.

Perché Foggia doveva rinnovare il contratto a una società in house che non assolve al servizio?

“Siamo delusi dai commissari. Noi non ci vogliamo rassegnare. Lo spirito con cui siamo andati dal procuratore Vaccaro il 4 gennaio è: ci sono una serie di cose in questo appalto che non vanno bene. Gli abbiamo anticipato i temi dell’esposto di un eventuale ricorso al Tar e all’Anac. Noi prima avevamo una rappresentanza politica oggi c’è una totale assenza della politica. Gli unici che ci sono stati vicini sono stati Rosa Barone e Mario Furore. Non vorrei che quando andremo a votare si dirà ‘è colpa dei commissari’. Oggi è colpa di chi tace, ci stiamo esponendo pesantemente. Abbiamo parlato con la nuova dirigenza di Amiu. Il piano industriale è una pezza d’appoggio”, ha ricordato Vaira.

Surreale l’incontro con Amiu secondo l’attivista Francesco Strippoli: “Non sono stati in grado di rispondere sul personale, a parte i 30 part time e poi non ci hanno detto dei mezzi per la raccolta degli ingombranti. Possiamo sapere chi trasmette questi dati? La risposta dell’ingegner Antonicelli è stata: ‘ma questa è una commissione d’inchiesta’. L’incontro è stato frustrante. In corso del Mezzogiorno il presidente Pate, il direttore Antonello Antonicelli, hanno messo in scena la sconfitta della democrazia. Il loro messaggio è stato: la colpa è stata vostra che avete accettato il contratto Amiu. Uno scoramento totale, si sono presentati come un aguzzino, è come se ci avessero detto: voi vi siete infilati in questa percentuale. Un contratto di 9 anni per un giovane trentenne significa non avere più prospettive”.

Nell’incontro la governance ha ammesso i limiti dei dipendenti. Delle 350 unità del 2012 ne sono rimaste 250. No assunzioni al momento tranne i 25 part time che lavorano 3 ore al giorno in categoria J. “Il mezzo per la raccolta degli ingombranti è rotto e non si riesce neppure a noleggiare. Il piano industriale dice che nella fase a regime il personale sarà di 280 unità di cui 50 amministrative. Insomma resterà uguale ad oggi”.