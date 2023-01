Falsi diplomi, il sindaco di San Nicandro Garganico: “Inchiesta che ci addolora. Non possiamo far finta di nulla”

“Ancora una volta la nostra città è agli onori della stampa nazionale per un fatto di cronaca: questo addolora tutti, né si può far finta di niente, per il fatto in sé ma anche per la grande risonanza mediatica che ne è risultata”. Così il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, con riferimento all’inchiesta della Guardia di Finanza su falsi diplomi per Oss, sfociata oggi in 3 arresti e 36 perquisizioni. “Ancor più, turba il coinvolgimento, con misura restrittiva, di un consigliere comunale, che sebbene di opposizione, è comunque un amministratore di questa città”, sottolinea il sindaco.

“Siamo sempre stati fiduciosi nell’operato delle Forze dell’Ordine, in questo caso degli uomini della Guardia di Finanza, lo siamo tuttora e lo saremo sempre”, aggiunge.”Auguro, per il bene e il riscatto di chi abbia tratto nocumento da questa brutta storia, che la Giustizia, nella quale confidiamo incondizionatamente, faccia il suo corso e definisca la verità dei fatti al più presto, a beneficio della gente onesta e laboriosa che popola questa città”, conclude. (LaPresse)