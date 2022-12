In Puglia inizia l’era dell’idrogeno verde. Emiliano: “C’è il bando che offre agevolazioni fino a 10 milioni di euro”

“La Puglia compie un altro importante passo nella sfida della transizione ecologica ed energetica. È in fase di pubblicazione il bando Hydrogen Valley che offre importanti agevolazioni, fino a 10 milioni di euro, ai progetti di trasformazione delle aree industriali dismesse in luoghi di produzione di idrogeno verde”. Lo annuncia il governatore Michele Emiliano.

“Grazie ai fondi del Pnrr – spiega – possiamo incentivare la diffusione dell’idrogeno verde per accelerare il processo di decarbonizzazione – obiettivo fissato dalla strategia regionale, nazionale ed europea – a vantaggio dell’ambiente e della produzione di energia pulita. Vogliamo che la Puglia, già prima regione italiana per produzione di energia da fonti rinnovabili, diventi un Polo dell’Idrogeno. Il bando è il compimento di un anno di intenso lavoro in questa direzione, con la costituzione dell’Osservatorio regionale sull’idrogeno e la promozione di un processo partecipativo dedicato. Lo facciamo per portare il nostro contributo alle sfide globali – conclude Emiliano -: ridurre le emissioni inquinanti e porre le basi per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni”.